Euro 2020, caccia agli italiani dopo la finale: violenza inglese per le strade di Londra, polizia in assetto antisommossa

Le strade di Londra hanno vissuto un momento di anarchia dopo la vittoria dell’Italia sull’Inghilterra: le due tifoserie infatti si sono scontrate a Piccadilly Circus e Leicester Square mentre la polizia antisommossa ha lottato per disperdere la folla. Lo rivela il Daily Mail. Tifosi violenti con le bandiere di Inghilterra e Italia si sono spinti a vicenda nel West End della capitale, con il rischio di far scoppiare una rissa di massa. La polizia antisommossa ha dovuto combattere per contenere il caos.

Scotland Yard ha dichiarato di aver effettuato 49 arresti mentre controllava la finale degli Europei e ha lanciato un'indagine urgente per trovare i tifosi di calcio senza biglietto che hanno fatto irruzione attraverso le barriere di sicurezza dello stadio di Wembley e sono entrati nel campo pochi istanti prima della partita dell'Inghilterra contro l'Italia. "La nostra operazione di polizia per la finale di #Euro2020 sta volgendo al termine. Grazie alle decine di migliaia di fan che hanno avuto buon umore e si sono comportati in modo responsabile. Abbiamo effettuato 49 arresti durante il giorno per una serie di reati. Avremo ufficiali a portata di mano per tutta la notte. In modo frustrante, 19 dei nostri agenti sono rimasti feriti mentre affrontavano folle instabili. Questo è del tutto inaccettabile", recita il comunicato ufficiale pubblicato anche sui social.

I filmati dall'interno di Wembley hanno mostrato un tifoso italiano preso a pugni a terra e preso a calci dai sostenitori inglesi Alcuni hanno detto che la vittima era inglese e che gli intrusi si stavano scagliando contro chiunque potessero colpire. Dopo la partita, centinaia di italiani sono stati visti festeggiare anche a Piccadilly Circus, alcuni dei quali indossavano magliette con la scritta "It's coming Rome". Altri tifosi erano in lacrime nella fan zone di Trafalgar Square dopo i tiri dal dischetto mancati dai giocatori dell'Inghilterra.

