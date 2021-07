Cristiano Ronaldo "un imbecille". Intercettazione-bomba, qua viene giù il calcio europeo: chi l'ha detto

14 luglio 2021 a

Nelle ultime ore stanno facendo discutere delle dichiarazioni riservate del numero uno del Real Madrid Florentino Perez, emerse ora, ma pronunciate nel 2012. I diretti interessati delle affermazioni di Perez sono nientepopodimeno che Cristiano Ronaldo e José Mourinho. "È pazzo. Questo ragazzo è un imbecille, è malato. Credete che questo ragazzo sia normale, ma non è normale, altrimenti non farebbe le cose che fa. L'ultima stupidaggine che ha fatto l'hanno vista tutti. Perché pensi che faccia queste sciocchezze?", aveva detto il presidente dei blancos su CR7, all'epoca ancora in forza al Real Madrid. La conversazione era stata inoltrata da José Antonio Abellàn a El Confidencial.

Perez era poi passato all'attacco di Mourinho, allora tecnico dei Galacticos: "Mendes non ha potere su di lui. Così come con Mourinho. Anche per le interviste. Niente. Queste sono persone con un ego terribile, entrambi viziati, l'allenatore e lui, non vedono la realtà. Se fossero fatti diversamente potrebbero guadagnare molto di più in diritti d'immagine". Altre dichiarazioni pesanti erano state pronunciate da Perez nel 2006 e riguardavano le ex bandiere del Real Iker Casillas e Raul, definiti dal presidente quasi come un peso per la squadra. In una nota diffusa da Florentino Perez, il numero 1 del Real ha cercato di chiarire la questione.

"Le frasi riprodotte sono pronunciate in conversazioni registrate illegalmente dal signor José Antonio Abellàn, che da molti anni tenta di venderle senza successo - accusa Perez -. È sorprendente ora che, nonostante il tempo trascorso, il quotidiano El Confidencial le pubblichi oggi. Sono singole frasi di conversazioni tratte dall'ampio contesto. Capisco che il fatto che siano state pubblicate adesso, sia dovuto al mio lavoro come uno dei promotori della Superlega. Ho affidato la questione nelle mani dei miei legali che stanno studiando le possibili azioni da intraprendere".

