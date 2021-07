Gigio Donnarumma, addio al Milan: "La crescita di un uomo". Tifosi in rivolta, la raggelante risposta del club

14 luglio 2021 a

Botta e risposta su Instagram tra Gigio Donnarumma e il Milan. All'indomani della vittoria dell'Europeo 2020, il portierone di Castellammare di Stabia ha annunciato sui social il proprio addio ai rossoneri. Destinazione? Parigi. "Certe scelte sono difficili, ma fanno parte della crescita di un uomo", scrive il classe 99' nella descrizione di un breve video che ripercorre le sue tappe in rossonero. "Sono arrivato al Milan che ero poco più di un bambino - prosegue -. Per otto anni ho indossato questa maglia con orgoglio, abbiamo lottato, sofferto, vinto, pianto, gioiro, insieme ai miei compagni, ai miei allenatori, a tutti coloro che hanno fatto e fanno parte del club, insieme ai nostri tifosi che sono parte integrante di quella che per tanti anni è stata una famiglia".

In giornata dovrebbe arrivare la firma che sancisce il suo approdo ufficiale al Paris Saint Germain di Al-Khelaifi. "Ho vissuto anni straordinari che non dimenticherò mai - commenta Gigio -. Ora è arrivato il momento di salutarci, una scelta che non è stata semplice, anzi, e sicuramente non basta un post per spiegarla, o forse nemmeno può essere spiegata perché i sentimenti più profondi difficilmente possono essere tradotti in parole. Quello che posso dire è che a volte è giusto scegliere di cambiare, di affrontare sfide diverse, crescere, completarsi".

"Tutti i rossoneri che ho incontrato, dal primo all'ultimo giorno, resteranno sempre nel mio cuore come una parte importante, anzi fondamentale, del percorso di vita che mi ha reso quello che sono. Auguro al Milan tutti i successi possibili e lo faccio con il cuore - conclude l'estremo difensore Azzurro -. Per l'affetto che mi lega a questi colori, un sentimento che la distanza e il tempo non possono cancellare". Non si è fatta attendere la risposta del Milan che, in un commento, ha così salutato Donnarumma: "Caro Gigio, grazie per quello che ci hai dato in tutti questi anni rossoneri, ti auguriamo il meglio per la tua carriera. Con affetto".

