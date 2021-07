Euro 2020, Federico Chiesa re del mercato: "Offerta folle del Bayern Monaco", la Juventus trema

14 luglio 2021 a

Se durante il campionato di Serie A 2020-2021 Federico Chiesa è stata una delle sorprese, l'Europeo ha spazzato via ogni dubbio sulle qualità del figlio d'arte. Velocità, tecnica, precisione, spirito di sacrificio, sono soltanto alcune caratteristiche di uno dei giocatori Azzurri che sono presto diventati il volto di questa Nazionale campione d'Europa. Due goal capolavoro nel torneo continentale per il classe 97', entrambi cruciali: uno contro l'Austria e uno contro il Belgio. Un sorriso a trentadue denti mentre ritira il premio di "miglior giocatore in campo" e una notevole padronanza dell'inglese in conferenza stampa. A tutti gli effetti un top player, che ha iniziato ad attirare l'attenzione anche da fuori.

Lo ha infatti notato Julian Nagelsmann, ex allenatore del Lipsia e nuovo tecnico del Bayern Monaco. Stregato dalle qualità dell'esterno offensivo, Nagelsmann avrebbe individuato in Chiesa il giocatore giusto cui affidare la fascia del club bavarese. C'è però un piccolo problema: la Juventus lo ha inserito tra gli incedibili. Come per Matthijs De Ligt e Dejan Kulusevski, i bianconeri hanno presto liquidato le offerte con un semplice: "no grazie!". Eppure, Federico Chiesa sta presto scalando la vetta della lista dei giocatori più ricercati sul mercato internazionale.

La Juventus non è minimamente intenzionata a liberarsi del talento nato a Genova e cresciuto in Piemonte. In ogni caso, prima di pensare alla cessione di Chiesa, i bianconeri dovrebbero anticipare il riscatto. L'ultimo colpaccio di Fabio Paratici è infatti arrivato con una formula spalmata in diversi anni, che ha consentito alla Juventus di non sborsare 60 milioni sull'unghia alla Fiorentina. Dopo i primi 3 milioni versati il primo anno di prestito, la Juve ora ne pagherà 7. In seguito si procederà con il riscatto, altri 40 milioni di euro per i Viola da elargire in tre esercizi più 10 di bonus. Inutile quindi bussare alla porta della Continassa, Chiesa non è sul mercato e non lo sarà prossimamente. Non bastano gli 80 milioni offerti dal Bayern, ma non si tratta comunque di una questione di soldi.

