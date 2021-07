Ferrari, Binotto e Arrivabene? L'incontro al ristorante finisce in disgrazia: indiscrezioni da Maranello

14 luglio 2021 a

"Sì, questa è la prima volta che rimetto piede in casa Ferrari". Maurizio Arrivabene, ex capo del reparto corse del Cavallino nel 2017 e nel 2018 per la conquista del titolo mondiale, è tornato a Maranello da ad della Juventus. ma i rapporti tra lallora direttore tecnico Mattia Binotto, si guastarono, spingendo John Elkann, il presidente, ad assegnare al secondo anche le mansioni del primo. Occasione dell'incontro l'inaugurazione ufficiale della nuova versione del Cavallino, lo storico ristorante di Enzo Ferrari, idealmente rappresentato dal figlio Piero e dal bisnipote Enzo junior, ora affidato alle magie gastronomiche di Massimo Bottura.

John Elkann,presente anche lui, "ha salutato calorosamente lo juventino Arrivabene, che non andava più bene a Maranello, ma che invece va evidentemente benissimo nella Torino bianconera. Sono i misteri delle multinazionali, fermo restando che, con austera signorilità, Arrivabene da anni evita di rilasciare qualunque commento sulle Rosse", fa sapere il Giorno.

La parola però l'ha presa Charles Leclerc che si è detto ottimissta sul futuro della Ferrari: "Quanto tempo ci vorrà - ha detto - per vincere un Mondiale di Formula 1? Il 2022 è una buona opportunità per la Ferrari di far bene. Dobbiamo continuare a spingere così". Intanto nel prossimo week end la Ferrari correrà in Inghilterra nel Gp di Silverstone, ma le prospettive non sono certo buone.

