Milan, Brahim Diaz resta e Maldini pensa già al nuovo colpo: in arrivo la stellina che sta facendo impazzire il Brasile

Tutto fatto per il rinnovo del prestito del talento Brahim Diaz. Lo spagnolo, 7 goal in 39 partite nella scorsa stagione in rossonero, farà presto ritorno a Milano e il club rossonero procederà quindi con il quarto annuncio ufficiale. Dopo l'acquisto dell'estremo difensore Maignan e i riscatti di Tonali e Tomori, anche Brahim Diaz sarà nuovamente un giocatore del Milan nella prossima stagione. Diaz arriva in prestito secco di un altro anno, senza diritto di riscatto per i rossoneri. Una formula che consentirà al Milan alcuni benefici fiscali, ora più che mai necessari.

In tarda serata di oggi, giovedì 15 luglio, è anche previsto l'annuncio dell'approdo in rossonero di Olivier Giroud. Il francese, fresco vincitore della Champions League, dormirà in hotel per presentarsi poi domani mattina alle visite mediche di rito. Il reparto offensivo guadagna qualità e numeri (267 goal in carriera tra club e nazionale), oltre a una certa esperienza. Il d.t. Maldini ha spiegato che l'acquisto dell'ormai ex Chelsea ispirerà anche le mosse future dei rossoneri riguardo al mercato in entrata: "Abbiamo una coppia di giovani lì davanti - scherza Maldini -. Anche se ultimamente ha giocato poco resta un giocatore affidabile, ed è quello che cercavamo: può portare esperienza alla squadra, ciò di cui abbiamo bisogno visto che abbiamo un gruppo molto giovane".

Il prossimo nome sulla lista della spesa di Maldini è ora Kaio Jorge, stella diciannovenne del Santos. Prima punta di classe che con il club paulista ha già collezionato 75 presenze, contornate da 15 goal. Il prezzo del cartellino si aggira oggi intorno ai 10 milioni di euro, un affare che il Milan non vuole certo farsi scappare. L'idea è che il club possa decidere di chiudere al più presto per il talento brasiliano, in modo da sovrastare la concorrenza europea. Non un affare per il mercato di gennaio quando Jorge sarà svincolato quindi, ma c'è ottimismo per chiudere già nella sessione estiva.

