Federico Chiesa, dopo il trionfo beccato in discoteca così: occhi sgranati e festa spinta, troppi cocktail?

Federico Chiesa è stato uno dei grandi protagonisti di Euro 2020. Due i gol realizzati dall'attaccante della Juventus. Il primo contro l'Austria ai tempi supplementari, il secondo contro la Spagna in semifinale. Le qualità messe in mostra da Chiesa hanno attirato l'attenzione di varie big europee, le quali hanno cominciato a sondare il terreno per il bianconero e presentando delle offerte alla Juventus.

La risposta della Juventus è stata categorica: Chiesa non si muove da Torino. Nel frattempo il neo campione d'Europa si gode le meritate vacanze, prima di andare in ritiro col club bianconero. Chiesa è stato beccato e filmato in discoteca ad una festa con degli amici dove si è scatenato in un ballo pazzesco con un cappello da cowboy tricolore in testa. Incitato dai suoi amici si è lasciato andare in un paio di passi che denotano una assoluta scioltezza e una leggerezza mentale che è tipica dei ragazzi della sua età (23 anni), nonostante si sia fregiato del titolo di campione d'Europa.

Intanto il calciatore continua le sue vacanze con la fidanzata Federica e in questi giorni è seguito anche un uomo dello staff medico juventino. Chiesa alternerà sole e relax a qualche terapia. Il giocatore ha preso una botta alla caviglia durante la finale vinta contro l'Inghilterra, ma il suo stato fisico non preoccupa, come si può vedere anche nel video dove balla in discoteca. Dopo essersi ambientato a tempi di record nella sua prima stagione a Torino, adesso ci tiene a ripetersi per presentarsi al nuovo allenatore Massimiliano Allegri in forma.

