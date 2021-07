Gp Silverstone, Max Verstappen vince la prima "sprint race" della storia. Leclerc 4°, tornado-Alonso. Emozioni? Poche

17 luglio 2021 a

Max Verstappen si è aggiudicato sul circuito di Silverstone la prima 'gara sprint' della storia della F1 conquistando la pole del Gp di Gran Bretagna in programma domani, domenica 18 luglio. Il pilota olandese della Red Bull, che conquista tre punti in classifica generale, ha preceduto le due Mercedes di Lewis Hamilton (due punti) e di Valtteri Bottas (un punto).

Quarto il ferrarista Charles Leclerc che ha preceduto Norris, Ricciardo e Alonso. A chiudere la top ten in griglia Vettel, Russell e Ocon. Undicesima l'altra Ferrari di Carlos Sainz: gara penalizzata da un contatto nelle battute iniziali con la Williams di George Russell, finito sotto investigazione per la manovra. Hamilton nella 'gara sprint' era partito con la migliore posizione in griglia alla luce del miglior tempo fatto registrare nelle qualifiche del venerdì.

Il bilancio? Se l'obiettivo era emozionare, divertire, il bilancio non è positivo. L'esperimento voluto da Liberty Media, i patron Usa del circus, è interessante ma probabilmente da rivedere. Tra le poche emozioni, il sorpasso di Verstappen al via ai danni di Hamilton: l'olandese sempre più leader e dominatore della stagione. Sorride anche Fernando Alonso, che con la gomma soft nuova è stato autore di un fantastico primo giro, ha guadagnato 6 posizioni e alla fine ha chiuso 7° con l’Alpine.

