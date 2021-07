Billy Costacurta, terribile lutto: la mamma muore in un incidente stradale dopo aver perso il controllo dell'auto

23 luglio 2021 a

Terribile lutto per Billy Costacurta. Sua mamma, forse per un malore, ha perso il controllo della sua auto, ed è morta. Margherita Beccegato, 87 anni, madre dell'ex difensore del Milan e della Nazionale, riporta la Gazzetta, è finita contro una cancellata di un'azienda a Cavaria con Premezzo (in provincia di Varese) in via Padre Reginaldo Giuliani.

L'incidente, avvenuto questa mattina 23 luglio, intorno alle 9.30, è stato fatale per la donna che è morta sul colpo nell'impatto della sua utilitaria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Busto Arsizio (in provincia di Varese), unitamente al 118 e alla Polizia Locale, ma per la signora Beccegato residente a Jerago con Orago non c'è stato nulla da fare. Inutili sono stati tutti i tentativi di rianimazione. Ora verranno effettuati tutti gli accertamenti del caso.

Tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore all’ex campione del Milan. Ieri 22 luglio Costacurta in un post su Instagram aveva scritto un post in cui invitava a vaccinarsi contro il Covid: "Proteggo me, i miei familiari e i miei amici ma soprattutto voi che non volete vaccinarvi #iomivaccino". E in un altro post si mostrava in vacanza in Francia con la moglie Martina Colombari. Ora il terribile lutto, la perdita della sua amata mamma.

