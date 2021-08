Gp Ungheria, Charles Leclerc brutalizza Stroll: "Una vera mer***, guarda che non è bowling", ai box finisce in disgrazia

01 agosto 2021 a

Charles Leclerc si è ritirato dopo appena due curve nel Gp di Ungheria: è stato colpito dall'Aston Martin di Lance Stroll, terminando la sua gara nella sabbia. "Era una bella partita di bowling, fatta una domenica prima delle vacanze - ha spiegato un arrabbiato Leclerc a Sky Sport -. E' una mer** Non so bene come è andato il contatto, Stroll era dietro 5-6 posizioni. Sono frustrato, avevamo possibilità di fare bene ed è andata male. Anche io ho esagerato a volte nelle prime curve, però non è realistico guadagnare così tante posizioni al via. Al momento sono frustrato. I commissari faranno il loro lavoro, ma è ovvio quanto accaduto oggi".

Leclerc ha poi sottolineato il grave errore commesso da Stroll oggi, domencia 1 agosto. Il canadese ha cercato un sorpasso impossibile in condizioni di aderenza decisamente precarie provocando uno scontro che ha fatto infuriare il monegasco,c he si è sfogato anche via social.

“Partiva cinque o sei posizioni indietro. Anche io ho esagerato in passato al via, ma oggi provare a guadagnare cinque posizioni alla prima curva è irrealistico. Sono frustrato perché sapevo di avere le possibilità di fare bene. Sono partito cauto ed è andata a finire così. Non tocca a me giudicare quanto successo, ma sono certo che i commissari hanno visto cosa è accaduto”, ha sottolineato ancora il pilota monegasco della Ferrari.

