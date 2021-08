Romelu Lukaku, ora con l'Inter è finita davvero: "Offerta irrinunciabile", per quanti milioni lo hanno venduto al Chelsea

07 agosto 2021 a

a

a

Romelu Lukaku lascerà l’Inter nelle prossime ore e si accaserà al Chelsea, dove tra l’altro era partito prima di fare tappa a Manchester e poi a Milano. Il simbolo degli ultimi due anni, l’attaccante che ha trascinato i nerazzurri in finale di Europa League e allo scudetto, non farà più parte della rosa dell’Inter. Impossibile per la proprietà cinese rifiutare l’offerta da record del Chelsea, che ha messo sul piatto 115 milioni di euro, senza contropartite tecniche, proprio come richiesto dai nerazzurri.

Nella giornata di oggi, sabato 7 agosto, è avvenuto il contatto telefonico decisivo tra l’ad Marina Granovskaia e Beppe Marotta: i Blues hanno annunciato il rilancio in soli contanti, anche se ovviamente rateizzati. E l’Inter ha già detto sì a 115 milioni: una parte di questi verranno poi reinvestiti per tappare i buchi venutisi a creare nell’organico a disposizione di Simone Inzaghi, che ha visto partire due giocatori fondamentali come Hakimi e Lukaku.

Ovviamente i nerazzurri ne escono fortemente ridimensionati nelle ambizioni e nel morale dopo queste operazioni di mercato, indipendentemente da chi arriverà. Al massimo 40-50 milioni dovrebbero essere reinvestiti per tre giocatori: per l’attacco i nomi più quotati sono quelli di Zapata e Vlahovic, mentre Dzeko potrebbe essere l’alternativa low-cost.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.