Sampdoria, Massimo Ferrero fa 75 anni? Massacrato ad alta quota: occhio all'aereo...

13 agosto 2021 a

a

a

Un 75esimo compleanno amaro per Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, salutato dalla città di Genova, sponda blucerchiata, con un aereo in volo per contestarlo. Una scelta, quella del compleanno, tutt'altro che non voluta. Contro il presidente del club di Serie A, insomma, si scatena l'ennesima protesta dei tifosi.

Pali, alberi, cavi della luce. Sconvolgente in Michigan, atterraggio d'emergenza: dove si ferma il jet militare | Video

L'aereo, pagato dai tifosi (anche se qualcuno sostiene che sia stato spnsorizzato), era un velivolo da turismo che trascinava in cielo un enorme striscione che recitava: "Auguri Samp! Basta Circo Massimo". E ogni riferimento a Ferrero non era puramente casuale.

Un messaggio non volgare, né offensivo, insomma non passibile di alcun tipo di denuncia, ma non per questo meno duro. Da tempo, infatti, Massimo Ferrero è nel mirino della tifoseria, che non ne condivide strategie, mercato e soprattutto la comunicazione, considerata troppo grottesca. Lo zoccolo duro sampdoriano, da anni, spinge per un cambio di proprietà. E ha voluto ribadirlo proprio nel giorno del compleanno di Ferrero, da sempre tifoso della Roma e che ha anche provato ad acquistare il Palermo (due "macchie" che la tifoseria non gli perdona).

Per inciso, si stima che simile iniziativa sia costata circa 4mila euro, tanto che non tutti i club di tifosi erano d'accordo nel finanziarla.

Perugia, fuoco a bordo di un aereo in fase di decollo: sul posto ambulanze e pompieri, ma... un caso inspiegabile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.