Manuel Locatelli, altra fumata grigia tra Sassuolo e Juventus: dove si è fermata la trattativa

Niente da fare. La Juventus ancora una volta non riesce a chiudere per Manuel Locatelli: altra fumata grigia dopo il vertice col Sassuolo. L'incontro tra i dirigenti del club è iniziato intorno alle 13 di oggi, venerdì 13 agosto.

L’offerta bianconera al rialzo è stata analizzata nei dettagli. E questa è la conferma che il dialogo sta procedendo in maniera positiva. Innanzitutto la Juve ha cambiato i termini del prestito in un solo anno, non più in due stagioni. Ma ancora non si chiude. Come spiega Gazzetta.it, si approfondiscono altri termini di un accordo che comunque pare destinato a chiudersi per una cifra intorno ai 35 milioni di euro.

Lavori aggiornati alla prossima settimana. L'offerta originaria arrivata dalla Juve era prestito biennale per 5 milioni con obbligo di riscatto vincolato alla qualificazione in Champions nella seconda stagione per 20,7 milioni di bonus semplici da raggiungere ma non automatici; inoltre, percentuale sulla rivendita del 25 per cento. In totale, 32 milioni ma con molte condizioni.

Il Sassuolo, rifiutando la proposta, ha chiarito la richiesta: 5 milioni per prestito annuale, obbligo di riscatto non condizionato a 35, 10 milioni di bonus e percentuale sulla rivendita minore, del 15%. Quaranta milioni di parte fissa, come da richiesta iniziale, prima dell’Europeo. Il compromesso non è però ancora raggiunto: ci si incontrerà a metà strada, a meno di imprevedibili colpi di scena.

