Lionel Messi, prima volta al Parco dei Principi: "Chi sarà seduto al suo fianco", clamoroso intreccio politico

Al Parco dei Principi ci sarà pure Emmanuel Macron. Prima partita casalinga per il Psg, che però non potrà ancora schierare il suo tridente di fenomeni: in campo contro lo Strasburgo ci sarà soltanto Kylian Mbappè, ma presto arriverà anche il momento di Neymar e soprattutto di Lionel Messi. Quest’ultimo potrebbe ritrovarsi di fianco proprio il presidente francese, che non ha voluto mancare all’appuntamento nonostante la sua fede calcistica sia ben altra.

Macron è infatti un sostenitore piuttosto acceso dell’Olympique Marsiglia, però da buon appassionato di calcio non ha voluto perdere l’occasione di presenziare alla prima partita del Psg davanti al suo pubblico. Ovviamente la squadra francese che scenderà in campo sarà lontana da quella titolare che si vedrà tra qualche settimana: stasera mancheranno infatti i nuovi acquisti più pregiati, ovvero Donnarumma, Sergio Ramos e Messi. Presto però arriverà anche il loro momento, per la gioia dei tifosi del Psg che stanno vivendo un sogno a occhi aperti in questi giorni.

Certo è che il club si è messo in una posizione “scomoda” dopo una campagna acquisti faraonica: tutto il mondo si aspetta che il Psg vinca non solo il campionato, ma anche la tanto agognata Champions League. Con una squadra del genere la missione è più che possibile, ma la palla è sempre tonda e il calcio è strano.

