Marcell Jacobs "assoldato" da Speranza: dove lo piazza il ministro. Un dopo-Olimpiadi impensabile

Per convincere quelli che mancano ancora all'appello a vaccinarsi, il ministero della Salute guidato da Roberto Speranza, ha "arruolato" i nostri campioni alle Olimpiadi, compreso Jacobs. Il primo a comparire con un video in cui mostra la medaglia d'oro conquistata a Tokyo è Vito Dell'Aquila, ventenne pugliese, campione di taekwondo, riporta Il Messaggero. "Voglio consigliare a tutti i giovani e a tutte le persone di vaccinarsi per potere riprendere le attività in sicurezza", dice in un post rilanciato sui social da presidenza del Consiglio e ministero della Salute.

Dopo di lui saranno coinvolti anche i protagonisti di una delle vittorie più belle, i velocisti della staffetta 4 per 100 Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu. Gran parte dei vincitori delle medaglie insomma parteciperanno alla mobilitazione a favore della campagna vaccinale. L'obiettivo è convincere sia giovani e giovanissimi, in vista della ripartenza delle scuole, sia quella fascia di età tra 40 e 69 anni in cui il rischio di ricovero è alto in caso di contagio.

L'iniziativa della presidenza del Consiglio e del Ministero della Salute va in parallelo con un'altra che sta cominciando nel Lazio, dove l'assessore alla Salute, Alessio D'Amato, schiererà i vincitori delle medaglie che sono nati in questa regione o vi vivono. Nel Lazio la copertura è del 70 per cento.

