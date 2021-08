MotoGp d'Austria, Binder trionfa sotto la pioggia, secondo Bagnaia. Valentino Rossi ottavo

15 agosto 2021 a

Brad Binder ha vinto il Gp d'Austria al termine di una gara pazza, conclusa sotto la pioggia negli ultimi giri. Sul podio Francesco Bagnaia, secondo, e Jorge Martin, terzo con la Ducati Pramac. Ottava piazza per Valentino Rossi, al miglior risultato stagionale.

Per il sudafricano si tratta del secondo successo in carriera nella classe regina dopo quello a Brno dell'anno scorso. Mentre i piloti delle prime posizioni si sono fermati tutti per cambiare la moto a causa della pioggia scesa in maniera sempre più copiosa nelle battute finali della gara, Binder è stato tra i pochi, al pari di Rossi, Iker Lecuona e Luca Marini (quinto al traguardo) ed Aleix Espargaro a restare in pista, sul bagnato, con le gomme da asciutto, in condizioni di guida estremamente complicate. Bagnaia, Martin e Mir hanno rimontato nell'ultimo giro salendo rispettivamente al secondo, terzo e quarto posto.

Marc Marquez invece è caduto subito dopo aver cambiato la moto, mentre era in lotta con i migliori per la vittoria. Fuori causa, prima della pioggia, anche Johann Zarco, che ottiene uno zero pesante in ottica lotta per il Mondiale. Il leader della classifica, Fabio Quartararo, in difficoltà sul bagnato, si piazza in settimana posizione, subito davanti a Rossi. In classifica Mir e Bagnaia guadagnano qualcosa risalendo a meno 47 dal francese, ancora ampiamente al comando. Il prossimo appuntamento del motomondiale è in programma tra due settimane in Gran Bretagna.

