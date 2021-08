Juventus "rovinata" dalla Conmebol: Napoli e prima in Champions senza i sudamericani? Squadra stravolta

17 agosto 2021 a

Il campionato di Serie A non è ancora iniziato e già ci sono i primi problemi logistici. Tutta “colpa” della Conmebol, che ha ufficializzato le nuove date per le partite di qualificazione al Mondiale che erano saltare a causa del Covid la scorsa primavera: a settembre e ottobre i match in programma non saranno più due, bensì tre.

Questo crea problemi non di poco conto ai club europei, e in particolare a tre di punta della Serie A, dato che a settembre l’ultima gara di qualificazione si giocherà nella notte tra il 9 e il 10, con i calciatori che quindi rientrerebbero non prima di sabato 11 o domenica 12. Considerando che il 14 e il 15 sono in programma le prime gare dei gironi di Champions, per le italiane coinvolte si tratta di un bel problema.

Chi giocherà in Champions di martedì potrà chiedere l’anticipo della partita di campionato al sabato, ma con la certezza di non avere i sudamericani a disposizione: quindi la Juve eventualmente andrebbe a Napoli senza Dybala, Danilo, Alex Sandro, Cuadrado e Bentancur. Problemi seri anche per Atalanta e Inter: la prima dovrebbe giocare senza Musso, Muriel e Zapata; la seconda senza Vidal, Vecino, Lautaro e Sanchez.

