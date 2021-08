Carlo Ancelotti chiude la porta a Cristiano Ronaldo: “Mai chiesto”, Real pronto a fare follie per Mbappè

17 agosto 2021 a

Cristiano Ronaldo sta lavorando a fari spenti per capire se c’è la possibilità di cambiare squadra già questa estate, altrimenti rispetterà il contratto con la Juventus, che scade a giugno 2022. Nelle ultime ore si sono rincorse diverse indiscrezioni: chi lo dà vicino al Psg, chi invece al Real Madrid. In particolare secondo il Chiringuito Tv ci sarebbero stati dei contatti tra il portoghese e Carlo Ancelotti, con quest’ultimo che lo vorrebbe nuovamente con sé al Bernabeu.

È stato però lo stesso allenatore a smentire tutto con un tweet, dopo che l’indiscrezione di mercato era circolata in tutto il mondo: “Cristiano è una leggenda del Real Madrid e ha tutto il mio amore e il mio rispetto. Ma non ho mai pensato di ingaggiarlo”. Escludendo quindi la pista che porta al Real, l’unica praticabile per Ronaldo potrebbe rimanere quella del Psg: tutto dipende da cosa farà Kylian Mbappè, che non sembra far nulla per nascondere il desiderio di trasferirsi a Madrid.

Il club di Florentino Perez è pronto a presentare un’offerta da 120 milioni al Psg: il talento francese vuole andar via, i fischi che ha ricevuto alla presentazione degli acquisti lo avrebbero convinto ulteriormente. Il Real starebbe aspettando il momento giusto per agire: nel caso in cui dovesse davvero riuscire a prendere Mbappè, allora il Psg potrebbe lavorare all’ingaggio di CR7, magari tramite uno scambio con Mauro Icardi.

