Antonio Conte, clamoroso ritorno lampo in panchina: il tam tam impazzito sulla big

Antonio Conte potrebbe tornare in panchina, alla guida dell'Arsenal: l'ex allenatore dell'Inter, secondo The Telegraph, sarebbe infatti il prescelto in caso di esonero di Mikel Arteta, in bilico dopo un inizio di stagione disastroso culminato con la sconfitta interna nel derby contro il Chelsea. Incapace di vincere nelle prime due giornate della Premier League, il tecnico dei Gunners non può nemmeno contare sul calendario: sabatosfiderà Manchester City di Pep Guardiola.

Il quotidiano londinese aggiunge che ad Arteta sarebbe stato dato una sorta di ultimatum fino alla pausa di ottobre. In caso di risultati ancora negativi, Conte sarebbe pronto a subentrare, tornando così in Premier League dopo tre anni: aveva lasciato il Chelsea nel 2018 tra le tensioni, lasciando in bacheca un campionato e una Coppa d'Inghilterra.

Dopp l'addio all'Inter per Conte ci sono state molte possibilità di trovare una squadra estera, ma l'alto ingaggio ha frenato ogni trattativa e così il mister ha preferito stare fermo per un po' anche per tenersi aggiornato studiando gli Europei di calcio e le squadre che vi hanno partecipato. Nel frattempo si è anche parlato di una sua collaborazione con Sky per commentare la Champions League. Una seconda voce autorevole al fianco del telecronista.

