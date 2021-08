Cristiano Ronaldo, tragico errore nel messaggio di addio alla Juve: "Non può cancellarlo", roba da non credere

27 agosto 2021 a

a

a

“Grazzie a tutti”. Questo errore alla fine del video con cui Cristiano Ronaldo ha salutato la Juventus è diventato virale in men che non si dica e suscitato ironia sul calciatore portoghese. Il quale almeno ha salutato in maniera carina i tifosi bianconeri (anche se nel post di addio li ha chiamati ‘tiffosi’, poi ha corretto): però magari un social media manager un po’ più attento a questi dettagli poteva trovarlo.

“Oggi lascio un club fantastico - ha scritto Ronaldo a corredo del video che celebra alcuni dei suoi migliori momenti del triennio trascorso a Torino - il più grande in Italia e sicuramente uno dei più grandi in tutta Europa. Ho dato cuore e anima per la Juventus e amerò sempre la città di Torino fino alla fine dei miei giorni. I tifosi bianconeri mi hanno sempre rispettato e ho cercato di ringraziarli combattendo per loro in ogni partita, ogni stagione, ogni competizione”.

“Alla fine - ha aggiunto - possiamo guardarci alle spalle e vedere che abbiamo raggiunto grandi case, non tutte quelle che volevamo, ma comunque abbiamo scritto una bella storia insieme. Sarò sempre uno di voi - ha concluso - adesso siete parte della mia storia, così come io mi sento parte della vostra. Italia, Juve, Torino, tifosi bianconeri: sarete sempre nel mio cuore”.

