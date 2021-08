Cristiano Ronaldo, "8 minuti per demolirlo" dopo tre anni di genuflessione: cortocircuito a Sky Sport, cosa va in onda

28 agosto 2021 a

a

a

"Con lui la Juve non solo non ha vinto la Champions ma ha smesso di vincere anche in Italia”. Nel programma Sky sul calciomercato, la notizia della cessione di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus c'è la corsa a criticare il portoghese, nonostante tre anni di racconto positivo dell'attaccante acquistato dal Real Madrid. Lo segnala il sito il napolista.it, che sottolinea come siano bastati otto minuti a Sky per rinnegare tutto.

“Da quanto sapeva di tornare a Manchester”. Cristiano Ronaldo, spuntano le chat: depistati tutti | Guarda

Bonan, il conduttore, dà subito la parola a Gianluca Di Marzio che dà la notizia: Ronaldo ha svuotato l’armadietto, se ne va. Bonan commenta: “Già non lo era prima, ma è sempre sembrato un corpo a se’ stante. Che non si fosse integrato nel nostro Paese era abbastanza chiaro a tutti”. Poi Marocchi fa i complimenti alla Juventus, criticando poi il portoghese: “Dobbiamo dire grazie ad Agnelli che l’ha portato in Italia. Ma meno male che è finita. Nello spogliatoio sono anche contenti che sia finita, credo”. Marco Bucciantini fa il paragone con Messi: “Ronaldo ha mandato il procuratore a fare il giro delle squadre e per ora non ha trovato nulla. Non è lo stesso finale di Messi. Lascia una straordinaria verità: che vincono le squadre, non i singoli. Che Ronaldo lo dovevi aggiungere ad una squadra, che invece si è logorata. La Juve ha smesso di vincere anche in Italia”.

"Non può cancellarlo". Cristiano Ronaldo, ma che combini? Tragico errore nel messaggio d'addio: roba da non credere | Guarda

Infine Paolo Condò: “Una grande occasione perduta per il nostro calcio in generale. E’ durato un anno. Ci eravamo illusi che più della squadra potesse esserci il fenomeno. Dal punto di vista umano mi aspettavo un’empatia con l’ambiente molto superiore. Lui ha trasformato il calcio in uno sport individuale”.

Video su questo argomento Non solo il fallo: anche una bestiasi accanisce su CR7 / Guarda il video Lucia Esposito

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.