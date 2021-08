Giampiero Mughini, "illusione pensare che trasformasse la squadra". Il deprofundis su Cristiano Ronaldo alla Juve

30 agosto 2021 a

a

a

Tornano le polemiche a Pressing Prima serata, il talk show sportivo di Mediaset trasmesso da Rete4. La presenza di Giampiero Mughini ha dato, come prevedibile, più pepe alla trasmissione. Il giornalista-tifoso della Juve ha parlato del caso Ronaldo. "Mi sembra strano che non mettiate al centro di questa riflessione quel caso che a me sembra offensivo della bellezza del calcio, atletica e sportivo, la porcata di quel gol annullato per 6 o 7 millimetri. Per un gomito, per un naso troppo lungo, per una put…del genere: come ci può stare questo nel mondo del calcio? Una volta c’era lo spazio del giocatore, non inficiano quei centimetri quel gesto bellissimo di Ronaldo. E’ una troi… questa regola…, quella dei 5 cm è una tro…”, ha spiegato parlando del gol annullato a Romaldo la settimana scorsa ad Udine per fuorigioco.

"Come dopo Calciopoli". Mughini choc, la Juventus sul precipizio: verso un drammatico scenario

U Salvatore Esposito, che in Gomorra interpretava il camorrista Genny Savastano, ha replicato: “Si son persi scudetti per meno di 5 cm ma anche per tante dinamiche disomogenee quindi auspichiamo che le regole siano uguali per tutti, un campionato così può essere avvincente ed interessante con tanti allenatori bravissimi e bravi giovani che possono fare la differenza”. Reazioni ironiche su twitter: “Mughini è un invasato dove neppure un esorcista riuscirebbe a estirpargli il demone della gobbite” o anche: “La ciliegina però è la “bellezza del gesto tecnico”, praticamente in sala var mettiamo anche una giuria tipo quella della ginnastica artistica e lasciamo decidere a loro cosa annullare e cosa tenere. Geni rivoluzionari”.

Cristiano Ronaldo in panchina col Bologna? La prova: "Lui parte, Pirlo resta". Bomba in casa Juve

E sugli anni in bianconero di CR/ ha spiegato che, "il portoghese cannibalizza chi gioca al suo fianco. Lo ha fatto con Dybala e Higuain. Pensare che trasformasse una squadra era un’illusione", ha concluso.

Video su questo argomento "Una m...". Mughini, delira, l'ex interista Cordoba è una furia: rissa in diretta, caos a Tiki Taka / Video Andrea Tempestini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.