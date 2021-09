Kylian Mbappè, "il Real Madrid ha offerto soldi che non ha": scoperto il bluff di Florentino Perez

02 settembre 2021 a

Ce lo siamo chiesti in molti, forse tutti: com’è possibile che il Real Madrid sia arrivato a offrire una cifra compresa tra i 170 e i 200 milioni di euro per Kylian Mbappè se ha una situazione economica così compromessa da essere ancora attaccata alla speranza della Superlega? E infatti oggi il Telegraph ha demolito Florentino Perez, sbeffeggiando tutto il calcio spagnolo, che ormai se lo gioca con quello italiano (inteso come club, ovviamente) a gara di fallimento.

In realtà l’offerta per Mbappè sarebbe stata un grosso bluff: “Il declino del potere del Real sul mercato - scrive Sam Wallace sul quotidiano inglese - è stato superato solo dal tracollo finanziario del Barcellona. Si potrebbe suggerire che l’unico risultato peggiore per il Real dopo non aver preso Mbappè sarebbe stato se il Psg avesse visto il bluff di Florentino Perez, accettando l’offerta astronomica del Real: 170 milioni di euro. Il Qatar Sports Investments avrebbe potuto cedere alla tentazione se non altro per vedere il panico sul volto del presidente del Real”.

Poi il Telegraph ha evidenziato altri dettagli importanti, che fanno capire bene quanto sia compromessa la situazione dei Blancos: “Alla fine di questo mese il Real ha in programma l’assemblea generale del club e sarà costretto a rivelare la vera entità del debito del club: attualmente sembra essere compreso tra 1,1 e 1,2 miliardi di euro”.

