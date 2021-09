Antonio Cassano brutale contro Ciro Immobile: "Non sa giocare a calcio, ha paura. Come essere in sei..."

07 settembre 2021 a

La Nazionale di Roberto Mancini non è piaciuta ad Antonio Cassano che, nel corso della diretta Twitch del canale di Bobo Vieri, non ha risparmiato le critiche. Cassano ha commentato le prestazioni dei giocatori di mister Mancini in queste ultime due partite. L’ex talento barese lo ha fatto senza peli sulla lingua, puntando i riflettori su Ciro Immobile: il campione d’Europa è forte nella Lazio, ma pecca in Nazionale.

“L’Italia pratica un calcio meraviglioso ma ci manca un 9. Con Lewandowski in attacco saremmo fortissimi… e chi ci batte più. Con tutto il rispetto per Raspadori o Scamacca, non so se tra un anno e tre mesi possiamo presentarci così al Mondiale con quell’attacco”, ha spiegato FantAntonio.

“La Svizzera in difesa era talmente scarsa che è folle che l’Italia non abbia segnato. Immobile ha fatto 150 gol con la Lazio. Ma continuo a dire che non sa giocare a calcio, gioca con la paura, ha paura proprio. E quando gli dai palla non la vuole, gli scotta. Capito? Con lui giochiamo in sei…”. Parole che non faranno certo piacere al bomber della Lazio, reduce dalla vittoria agli Europei con due gol nel torneo. Ma con molte critiche ricevute già nelle sfide di semifinale con la Spagna e nella finalissima vinta ai rigori contro l'Inghilterra.

