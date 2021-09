Inter, chi arbitra con la Sampdoria? Clamoroso: dopo più di tre anni... panico tra i nerazzurri

08 settembre 2021 a

Una decisione destinata a far discutere, eccome. Già, perché Sampdoria-Inter delle 12,30 di domenica sarà diretta da Daniele Orsato. Il direttore di gara della sezione di Schio manca come arbitro centrale in una partita dei nerazzurri dal 28 aprile 2018, derby d’Italia con la Juventus.

Quella partita, è passata alla storia recente del calcio italiano proprio per gli errori di Orsato. Per la precisione nel primo tempo il direttore di gara espelle Matias Vecino (giallo trasformato in rosso dal VAR) e nella ripresa grazia Miralem Pjanic, già ammonito, dopo un fallo su Rafinha. Errori che per inciso lo stesso Orsato, successivamente, aveva ammesso.

I destini dell'Inter e di Orsato si erano incrociati nuovamente già il 9 luglio 2020 in Verona-Inter, ma in quell'occasione l'arbitro stava al Var. E ancora, con la Samp lo scorso maggio era sempre al Var e infine contro la Roma in veste di quarto uomo, il 10 gennaio 2021.

Di seguito, tutte le designazioni arbitrali della terza giornata di Serie A

ATALANTA – FIORENTINA Sabato 11/09 h. 20.45

MARINI

DI IORIO – SCARPA

IV: MARCENARO

VAR: DI PAOLO

AVAR: BINDONI

BOLOGNA – H. VERONA Lunedì 13/09 h. 20.45

PEZZUTO

BACCINI – BERCIGLI

IV: COSSO

VAR: NASCA

AVAR: PRETI

CAGLIARI – GENOA h. 15.00

PAIRETTO

RANGHETTI – PERROTTI

IV: MIELE G.

VAR: DI PAOLO

AVAR: CAMPLONE

EMPOLI – VENEZIA Sabato 11/09 h. 15.00

RAPUANO

PAGANESSI – MUTO

IV: MARCHETTI

VAR: GHERSINI

AVAR: BRESMES

MILAN – LAZIO h. 18.00

CHIFFI

LIBERTI – GALETTO

IV: ZUFFERLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ALASSIO

NAPOLI – JUVENTUS Sabato 11/09 h. 18.00

IRRATI

PASSERI – COSTANZO

IV: AYROLDI

VAR: MARIANI

AVAR: MELI

ROMA – SASSUOLO h. 20.45

SOZZA

TOLFO – VONO

IV: VOLPI

VAR: ABISSO

AVAR: MONDIN

SAMPDORIA – INTER h. 12.30

ORSATO

PERETTI – PAGLIARDINI

IV: BARONI

VAR: NASCA

AVAR: GIALLATINI

SPEZIA – UDINESE h. 15.00

GUIDA

ROSSI L. – PALERMO

IV: MINELLI

VAR: VALERI

AVAR: COLAROSSI

TORINO – SALERNITANA h. 15.00

AURELIANO

CECCONI – MOKHTAR

IV: MERAVIGLIA

VAR: BANTI

AVAR: VALERIANI

