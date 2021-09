Gp Monza, tutto il pessimismo di Charles Leclerc alla vigilia: "Per la Ferrari sarà dura. Ma in qualifica..."

08 settembre 2021 a

Tutto il pessimismo di Charles Leclerc in vista del Gp di Monza, la corsa di casa per le Ferrari che si disputerà questo weekend. Clima mesto a Maranello, dove la stagione, nonostante i passi in avanti rispetto allo scorso anno, comunque delude. E così il pilota monegasco, alla vigilia della gara che vedrà il ritorno dello sprint-race per la qualifica, dice la sua intervistato dal sito ufficiale della Formula 1.

"Sulla carta Monza è una pista difficile per la Ferrari", taglia corto Leclerc. Sarà dura, insomma. Ma comunque ha un poco più di fiducia rispetto al 2020, quando le due Ferrari, dopo enormi difficoltà, finirono col ritirarsi entrambe. "Dall'anno scorso abbiamo fatto progressi ma in generale sarà una gara difficile. Ci sarà anche la Sprint Qualifying, quindi sarà un formato un po' diverso e spero questo ci possa aiutare. Non vedo comunque l'ora di rivedere i tifosi della Ferrari in tribuna", ha aggiunto il pilota.

E ancora: "Sono abbastanza contento della nostra prestazione complessiva di questo fine settimana. Finire con entrambe le vetture in zona punti è un buon risultato. L'atmosfera era incredibile, ed è stato davvero fantastico vedere così tante persone applaudire nelle tribune. Non vedo l'ora di vedere lo stesso, solo in rosso, a Monza la prossima settimana", ha concluso Charles Leclerc.

