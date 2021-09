Aurelio De Laurentiis, il rilancio di un campionato europeo di club che può valere 10 miliardi: "Questo sistema non funziona più"

15 settembre 2021 a

a

a

Aurelio De Laurentiis propone un campionato europeo per club in grado di generare introiti per 10 miliardi di euro e che sia, a differenza del progetto Superlega, basato sul merito. "Il sistema non funziona più", ha spiegato il presidente del Napoli in un'intervista, "la Champions e l'Europa League non generano entrate sufficienti per i club per giustificare la partecipazione. Per essere competitivi, hai bisogno di avere più giocatori di alto livello. Questo significa che devi spendere di più, ma i premi in denaro delle competizioni europee non ne tiene conto", ha proseguito. "Ecco perché i club hanno bisogno di parlare tra loro per creare un torneo più moderno e che sia redditizio per tutti i partecipanti".

Fuori Gattuso, dentro Conceiçao: la scelta a tempo-record di De Laurentiis, come ribalta il Napoli

La proposta di De Laurentiis è quella di "ridurre il numero di partite riducendo le dimensioni delle migliori divisioni in tutta Europa. Inoltre, creiamo un campionato europeo con un sistema di ingresso democratico, basato su ciò che le squadre ottengono nelle loro competizioni nazionali. Ho esaminato - ha aggiunto - un progetto pronto a portare 10 miliardi di euro al calcio europeo. Ma ci vogliono volontà e totale indipendenza".

"Cosa facevano in campo col Verona". Napoli, il clamoroso sospetto: ammutinamento contro De Laurentiis?

"Se non cambiamo le regole del gioco e non lo rendiamo uno spettacolo migliore, i giovani ci abbandoneranno e il calcio non sarà più la parte centrale della nostra vita", ha avvertito il patron dei partenopei. "Le persone tra gli otto e i 25 anni hanno smesso di guardare il calcio, preferiscono giocare con gli smartphone. Non sto dicendo che l'abitudine di guardare il calcio in diretta in uno stadio morirà, ma ora abbiamo lo 'stadio virtuale', che può attirare miliardi di persone a giocare gli uni contro gli altri. Chissà se riusciremo a riportarli sulla strada dello sport più grande e influente del mondo?", ha concluso De Laurentiis.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.