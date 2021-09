Milan, la resa del leone Ibrahimovic: "Non rischio conseguenze", salta anche la Juventus

16 settembre 2021 a

Anche un leone come Zlatan Ibrahimovic, dall'alto dei suoi 40 anni (che compirà il prossimo 3 ottobre), è costretto a frenare. Interventuo al Mind the gum presso l'Hotel Gallia di Milano, il fuoriclasse svedese del Milan ha infatti lasciato intendere che con grande probabilità non scenderà in campo contro la Juventus nel big-match di domenica sera: "Se ci sarò a Torino? Vediamo giorno per giorno, non è un segreto: ho un problema al tendine e non rischio conseguenze. Voglio tenere tutta la stagione e pensare che non sono Superman. Anche se… Il mio problema è che lavoro troppo e mi piace soffrire", ha spiegato Zlatan.

Dunque un commento sul match della vigilia contro il Liverpool, la sconfitta per 3-2 ad Anfield nel ritorno nell'Europa che conta dopo una lunghissima assenza: "Ieri per molti era la prima volta in Champions, ma ora hanno capito di cosa si tratta e che cosa c’è bisogno di fare per giocarci. La squadra ha capito tutto quanto, tutto il pacchetto. Che cosa significa giocare contro i migliori in Europa e nel mondo, che ritmo c’è, che qualità c’è. Sono felice per miei compagni, mi ricordo alla fine dello scorso campionato quando ho chiesto chi avesse già giocato in Champions: hanno alzato la mano in due o tre. Pensavo fosse uno scherzo, invece era vero", ha ricordato.

E ancora, ha aggiunto: " E allora questo è il motivo per fare ancora di più. Se non hai giocato in Champions, non sai cosa ti è mancato in carriera. Anche solo fare la rifinitura col pallone della Champions. Ti dà un’altra energia, altra adrenalina. Io aspetto di giocare in Champions a San Siro con lo stadio pieno, quella sarà vera adrenalina", ha concluso Zlatan Ibrahimovic.

