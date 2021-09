Inter, sconcertante "prodezza" di Federico Di Marco: questa prodezza con la bocca, un video incredibile

18 settembre 2021 a

L'Inter dilaga, domina, stravince contro il Bologna. E fin qui tutto bene. In campo c'è anche Federico Di Marco, il difensore che Simone Inzaghi ama far giocare più avanzato sulla fascia. Bella scoperta, per i nerazzurri: dopo l'anno di prestito all'Hellas Verona si sta confermando ad altissimo livello anche in nerazzurro.

Ma oggi, i social sono letteralmente impazziti per una assai peculiare prodezza, tutt'altro che calcistica, messa a segno da Di Marco. Prodezza rilanciata per inciso su Twitter anche da Nonleggerlo, il quale commenta: "Una delle cose più incredibili viste su un campo da calcio". E di che si tratta? Presto detto: uno strano movimento di guance ed aria con sputazzi annessi, un qualcosa di oggettivamente indescrivibile. Un qualcosa che, altrettanto oggettivamente, effettivamente, su un campo da calcio non si era mai visto...

