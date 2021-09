Dazn ancora down, "qualcosa non ha funzionato": Napoli e Lazio oscurate, si torna a Sky subito?

23 settembre 2021 a

"Qualcosa non ha funzionato. Siamo spiacenti, si è verificato un errore su DAZN". È il messaggio che ha fatto infuriare tantissimi utenti che si sono abbonati alla piattaforma streaming per poter vedere le gare del massimo campionato di Serie A. E proprio mentre si stavano giocando Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio la piattaforma ha dato moltissimi problemi, gli ennesimi di una scia che diventa sempre più lunga. I primi 20 minuti delle due partite non si sono potuti vedere, come non si è potuto vedere il gol di Oshimen (10° del primo tempo) del Napoli contro la Samp del provvisorio 0-1.

Problemi tecnici segnalati da moltissimi utenti. Provando ad aprire l’app, sia da cellulare che da televisore smart, appare a tanti abbonati un messaggio di errore scritto in diverse lingue. Lo streaming non è partito e non è stato possibile accedere all’app dell’emittente che trasmette tutte le sfide di Serie A e che ancora una volta finisce nell’occhio del ciclone. E la furia degli abbonati si è trasferita sui social.

Una situazione che alimenterà nuovamente il dibattito sul servizio offerto dall'emittente. La vicenda DAZN nei giorni scorsi è arrivata anche in Parlamento, con la possibilità di una possibile sub-licenza ad un altro operatore televisivo, come Sky. E non sono da escludere novità in tal senso già nel prossimo futuro.

