Roma-Udinese, paura per Gianluca Mancini: zigomo spaccato, una maschera di sangue. Immagini forti

24 settembre 2021 a

a

a

Attimi di paura per Gianluca Mancini nel corso del match tra Roma e Udinese. Infatti, dopo un duro scontro di gioco avvenuto nel corso del primo tempo, il difensore giallorosso ha rimediato un profondo taglio sul viso, all'altezza dello zigomo. Risultato? Quando si rialza da terra è coperto da una maschera di sangue. Fortunatamente soltanto un brutto tagli, niente di grave. Mister Josè Mourinho ha poi elogiato l'atteggiamento del giocatore, definendolo "un grande". Le immagini di Mancini sanguinante sono poi stata rilanciate anche dall'account Instagram ufficiale della Roma.

Nicolò Zaniolo, che succede? Scomparso dai social, mistero alla Roma: quelle voci sul giocatore

Per quel che riguarda il match, vince ancora la Roma, vittoria di misura contro una Udinese lanciatissima: a decidere all'Olimpico ancora Abraham, sempre più convincente. A pesare, però, l'espulsione di Pellegrini, contestatissima nel post-partita proprio da Mourinho: "Se ci sono dei meccanismi legali per farlo giocare ci dobbiamo provare, dobbiamo fare di tutto, perché il secondo giallo non è meritato – ha commentato il mister l'espulsione -. Un rosso ridicolo - ha aggiunto poi in conferenza stampa - Abbiamo avuto una riunione educativa con il signor Valeri. Ci ha spiegato tutto il regolamento per due ore, poi arriviamo alla partita e ci arriva un rosso così. Non posso dire niente se non che sia ridicolo. Il calcio è e sarà sempre calcio. Non si può cambiarlo in uno sport non di contatto", ha concluso Mourinho.

La Roma riparte da Abraham: Udinese battuto, ma Mou perde Pellegrini per il derby

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.