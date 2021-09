Attilio Perotti, il dramma: si sporge per sistemare una tenda e cade nel vuoto, morta la moglie

24 settembre 2021 a

a

a

Lutto per Attilio Perotti, è morta la moglie Angela Maria Gattavara. La donna, 73enne, è precipitata al quarto piano della sua abitazione mentre era intenta a sistemare una tenda malfunzionante nella sua abitazione. La donna è precipitata per oltre dieci metri da una palazzina di via Fabrizi, a Genova Quinto. La signora, secondo quanto ricostruito dalla polizia, sarebbe salita su una scala per sistemare una tenda ma avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduta dal balcone sul giardino interno, morendo sul colpo.

Schumacher e l'incidente sulla neve, la moglie Corinna: "Cosa mi disse quel giorno". Dramma senza fine

Un incidente domestico che ha fatto parecchio parlare. Perotti infatti è conosciuto nel mondo nel calcio. L'ex allenatore, oggi 75enne, dopo la lunga carriera da calciatore con l'Inter, il Genoa e il Parma, ha ricoperto il ruolo di mister in panchina prima per la Triestina e poi per il Verona. Nelle ore successive all’accaduto, il Verona ha pubblicamente rivolto le condoglianze al tecnico.

"Mio padre uno str***. Ma sto facendo lo stesso con mio figlio". Dramma in famiglia, la confessione di Marcell Jacobs

"Hellas Verona FC - si legge sui canali social della squadra - si stringe attorno all’ex allenatore gialloblù Attilio Perotti e famigliari tutti per la scomparsa, in tragiche circostanze, della moglie Angela Maria Gattavara". Un vero e proprio drammam quello avvenuto a Genova a cui la famiglia Perotti ha preferito rispondere con silenzio.

Max Verstappen gli "atterra" addosso? Retroscena: dramma Hamilton, volo negli Stati Uniti. Com'è ridotto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.