Mike Maignan, orrore razzista contro il portiere? "Perché lo ho insultato. Sì, sono un idiota": parla il tifoso, sconcertante

24 settembre 2021 a

a

a

Il tifoso della Juventus che allo Stadium si era reso protagonista di insulti razzisti a Mike Maignan durante il match contro il Milan ha parlato alla Voce di Rovigo: "Ho sbagliato, mi sono comportato da idiota ma ho bevuto troppa birra. Ero fuori di me. Sono stato un irresponsabile e ho commesso un errore gigantesco". Il tifoso, operaio e sindacalista veneto, è stato denunciato ed è stato espulso dallo Juventus Club a cui apparteneva.

Quel giorno in cui, in un fast-food... Maignan, il più incredibile degli aneddoti: così nasce il portiere che cancella Donnarumma

Identificato dalla Digos che ha visualizzato i nastri, forniti dalla Juventus, della sorveglianza allo Stadium è stato poi denunciato per istigazione all'odio razziale, rivela Sportmediaset. Il club bianconero lo ha bandito dall'impianto per violazione del regolamento, in ogni caso gli sarebbe stato comunque notificato il Daspo. Inoltre lo Juventus Club Gaetano Scirea di Castagnaro (Verona), a cui era iscritto, lo ha espulso con effetto immediato.

Insulti e bestemmie contro Maignan. Orrore prima di Juve-Milan, il video: chi è la bestia, pesanti conseguenze | Guarda

Nel video sotto accusa si vede Mike Maignan, il portiere del Milan, impegnato nel riscaldamento prima della partita di domenica 19 settembre contro la Juventus, all’Allianz Stadium. Il giocatore originario della Guyana francese è a bordo campo, il preparatore calcia qualche pallone, lui si tuffa per parare. E di sottofondo si sentono le grida di chi sta filmando con il telefonino: bestemmie e insulti razzisti, infilati uno di seguito all’altro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.