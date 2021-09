Gigio Donnarumma umiliato in spogliatoio, indiscrezioni sul dramma: il clan-Psg picchia duro. Subito alla Juve?

24 settembre 2021 a

Gianluigi Donnarumma è stato messo ai margini del Psg a causa del clan sudamericano? È l’ipotesi che si è fatta strada dopo le tante panchine del portiere che a Euro 2020 è stato eletto miglior giocatore del torneo, dopo aver trascinato la nazionale italiana alla vittoria con le sue strepitose parate, soprattutto ai calci di rigore. Incredibilmente Donnarumma si è ritrovato a fare il secondo di Keylor Navas.

Con tutto il rispetto di quest’ultimo, che nella sfida con il Metz è stato autore anche di una gran parata sull’1-1 (poi il Psg ha vinto allo scadere con un gol di Hakimi), nessuno sano di mente lo preferirebbe titolare al posto di Donnarumma. Ma Pochettino è forse costretto a farlo: finora le sue spiegazioni del perché Gigio rimane in panchina sono apparse piuttosto grottesche, delle vere e proprie arrampicate sugli specchi: “La decisione, quando si sceglie, dipende dalle caratteristiche. È una scelta molto difficile, ma è bene sentire che entrambi sono attenti e possono essere titolari”.

Ma quali caratteristiche? La scelta è semplice: da un lato un ottimo portiere, dall’altro uno dei più forti del mondo. E sta giocando quasi sempre il primo, segno che qualcosa non va. Pochettino starebbe cercando di rispettare gli equilibri nello spogliatoio: si vocifera infatti che il gruppo sudamericano costituito da Messi, Di Maria, Paredes, Marquinhos e Neymar fa blocco con Navas, che quindi verrebbe preferito a Donnarumma. E proprio per questo, forse, sono subito tornate le voci di un interessamento della Juventus per il portiere: già a gennaio?

