Zlatan Ibrahimovic, "rinnovo per un altro anno. E poi...". Festa per i 40 anni con sorpresa: futuro svelato

Zlatan Ibrahimovic compirà 40 anni domenica 3 ottobre, ma ha deciso di anticipare i festeggiamenti a Milanello dato che i suoi compagni domenica sera saranno impegnati nella delicatissima trasferta di Bergamo. Quella con l’Atalanta è una partita che presenta difficoltà tecniche e tattiche notevoli, ma i rossoneri dovranno dare una risposta anche dal punto di vista mentale, dopo essere stati penalizzati fortemente nella sfida di Champions persa 2-1 con l’Atletico Madrid.

Per i suoi 40 anni, Ibra ha voluto che tutti i compagni e i dipendenti del club partecipassero a un brindisi. Il Milan gli ha regalato una torta di ben ventidue chili, senza alcuna candelini ma con la scritta “Always IZ”, ovvero “sempre Ibrahimovic Zlatan”. Nel frattempo il Corriere della Sera ha rivelato che lo svedese starebbe riflettendo attentamente in queste settimane su cosa fare in futuro: la sua idea sarebbe quella di rinnovare per un altro anno in modo da disputare il Mondiale in Qatar e poi appendere le scarpette al chiodo per intraprendere la carriera da dirigente.

È però difficile immaginare che riesca a reggere questa e pure un’altra stagione: forse deve arrendersi all’evidenza che ogni volta che gioca qualche minuto, poi si ferma a lungo. Non a caso è il secondo compleanno di fila che non può festeggiare in campo, ma stando seduto ai box a guardare i compagni giocare…

