Cristiano Ronaldo? Sconcertante: "Dopo sette ore", come lo hanno fotografato dal benzinaio

Neanche Cristiano Ronaldo è esente dai disagi che sta creando in Regno Unito la crisi del carburante. Della serie, avete voluto la Brexit… Il fenomeno portoghese è tornato a Manchester dopo più di un decennio, dato che ha trascorso nove stagioni al Real Madrid e tre alla Juventus. Forse non si aspettava di trovare una situazione nel Paese più complicata di quella che aveva lasciato.

E stavolta il Covid non c’entra: il Regno Unito sta avendo seri problemi a rifornire l’intera popolazione per quanto riguarda il carburante. Cristiano Ronaldo è stato quindi beffato come tanti altri comuni mortali: come riportato dai tabloid britannici, che hanno anche pubblicato alcuni scatti eloquenti, due auto del portoghese sono state portate dalle guardie del corpo a fare benzina. I malcapitati hanno però dovuto attendere addirittura sette ore prima di poter fare rifornimento alla stazione di servizio: quando sono arrivati alla pompa, pensavano di avercela finalmente fatta.

E invece hanno scoperto che non c’era più carburante: la Bentley e la Range Rover di Cristiano Ronaldo sono quindi rimaste a secco. “La sua sicurezza ha aspettato per ore - ha raccontato ai tabloid una fonte anonima - sperando che alla fine arrivasse un’autocisterna, ma sono stati costretti a partire tornando indietro. I due uomini sembravano stufi di aspettare sotto la pioggia”.

