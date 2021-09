Cristiano Ronaldo, stufato di baccalà e polipo? La dittatura della dieta scatena il caos allo United

27 settembre 2021 a

La dieta personale di Cristiano Ronaldo starebbe creando non pochi problemi ai nuovi compagni del Manchester United, club nel quale il portoghese è tornato dopo nove stagioni al Real Madrid e tre alla Juventus. A far storcere il naso all'intera squadra è il nuovo menù proposto dall'attaccante. Lo avrebbe consigliato lui stesso allo chef dei Red Devils. E c'è un piatto in particolare che non piacerebbe proprio a nessuno: si tratta del "Bacalhau a bras", uno stufato di baccalà con patate e uova che - come riporta il Sun, citato dal Corriere della Sera - avrebbe addirittura lasciato strascichi nello spogliatoio dello United.

Ma non è tutto. C'è un altro piatto immancabile nella dieta di Ronaldo ma contestato dal resto della squadra: il polipo. "Cristiano è molto attento alle sue proteine. Come le fette di prosciutto, uova e avocado, e gli chef stanno cercando di aiutarlo", ha svelato al tabloid inglese una fonte vicina al Manchester United. In ogni caso, l'alimentazione per il portoghese è molto importante. Tant'è che un altro capriccio dell'attaccante sarebbe stato quello di chiedere alla squadra di rinunciare al dessert il venerdì.

"Posso garantire che non c’è stato un solo giocatore che abbia toccato la torta di mele e nessuno, inoltre, si è alzato per prendere il brownie", ha aggiunto la fonte in merito al veto sul dolce. Ciò che conta adesso, comunque, è trovare un compromesso tra i giocatori, in modo da mettere tutti d’accordo per quanto riguarda il menù.

