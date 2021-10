Gigio Donnarumma torna a San Siro, tam tam impazzito: come lo accoglieranno, sarà un inferno

04 ottobre 2021 a

Sta per tornare a San Siro, Gigio Donnarumma. E sui social è già partito il minaccioso tam tam dei tifosi del Milan, la sua ex squadra: "Chi va a salutarlo?". Accoglienza assai prevedibile: fischi, insulti e sfottò, anche se il portiere giocherà con la Nazionale e non con il Psg. Mercoledì sera l'Italia campione d'Europa si giocherà l'accesso alla finale della Nations League con la Spagna ma l'attenzione di molti tifosi, sicuramente quelli rossoneri, sarà soprattutto sul 22enne che in estate ha lasciato tra mille silenzi e altrettante polemiche il Diavolo, di cui era capitano e bandiera designata.

"Per uscire dalla comfort zone", per "crescere come calciatore", sono state le laconiche spiegazioni messe sul tavolo da Gigio e dal suo agente Mino Raiola per motivare l'addio, doloroso. I tifosi però da questo orecchio non ci sentono e puntano piuttosto sulla carta del "tradimento per soldi": quelli al calciatore e quelli, tanti, all'agente sempre più decisivo nelle scelte di Donnarumma.

Di sicuro, San Siro non sarà più la sua "comfort zone" e rischia di trasformarsi in una polveriera di contestazioni, soprattutto se Gigio incapperà in una serata storta. Non arriva nel momento migliore della sua carriera all'appuntamento emotivamente più complicato, anche se nonostante la giovane età il ragazzo di Castellammare di Stabia ha fin qui dimostrato una maturità sportiva e una capacità di estraniarsi da ciò che lo circonda decisamente superiori alla media.

A Parigi è stato quasi sempre riserva del più esperto Keylor Navas, pare per un patto dentro lo spogliatoio tra i sudamericani guidati da Leo Messi. E mentre il Milan si coccola il sostituto Mike Maignan e quasi non rimpiange più il suo ex numero uno, Donnarumma è reduce da una brutta sconfitta per 2-0 contro il Rennes. Non il migliore biglietto da visita per tornare da profeta in patria.

