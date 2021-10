Enrico Varriale indagato per stalking e lesioni? Sempre peggio: la drastica decisione dei vertici Rai

06 ottobre 2021 a

Enrico Varriale non andrà in onda sulla Rai per un po' di tempo, fino a quando la sua vicenda non sarà del tutto chiarita. L'ex vicedirettore di Rai Sport indagato per stalking e lesioni personali aggravate dopo la querela dell'ex compagna per percosse e stalking è stato sospeso dal video per decisione dei vertici Rai. Al momento nei confronti del giornalista è stata disposta la misura cautelare del "divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa".

La denuncia quest'estate, dopo una lite violenta per motivi di gelosia: “Mi ha picchiata, presa a schiaffi, sbattuta contro il muro, insultata – ha raccontato l'ex compagna del giornalista al Corriere della Sera – Mi perseguita con telefonate di notte, si apposta sotto casa, citofona alle 6 di mattina“.

Varriale ha respinto tutte le accuse: “Non ho mai stalkerizzato nessuno e chi afferma questo ne risponderà in tutte le sedi. È una dolorosa vicenda personale che avrei preferito rimanesse tale – ha dichiarato sempre al Corriere – Purtroppo però mi sono state rivolte, e rese pubbliche, accuse del tutto false. Sono sicuro che riuscirò a dimostrare la loro infondatezza facilmente e in tempi brevi”.

