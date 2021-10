Formula 1, accordo Red Bull-Honda: "Avanti insieme". Mercato piloti, ecco le conseguenze

Lorenzo Pastuglia 07 ottobre 2021 a

a

a

Dopo la notizia delle livree celebrative di Red Bull e AlphaTauri in dedicata a lei nel GP di Turchia, Honda continuerà comunque la sua collaborazione con Milton Keynes nonostante l’addio alla F1 a fine stagione. Proprio oggi, 7 ottobre, i due marchi hanno meglio definito il piano di cooperazione che scatterà da fine stagione e sarà incentrato sempre sul Circus, oltre alla crescita di giovani piloti e alle iniziative di marketing. In particolare, proseguirà la fornitura dei propulsori giapponesi sulle monoposto di Red Bull e AlphaTauri. Decisivo, sotto questo aspetto, è stato il congelamento delle attuali Power Unit almeno fino al 2025.

"Quell'imbarazzo mentre tornava ai box". Hamilton, bomba di Damon Hill: il lato nascosto del campione



Dal piano giovani ai motori in Red Bull Powertrains - L’altra novità, poi, è che Honda supporterà Red Bull Powertrains nella costruzione del motore 2022, fornendo supporto operativo in pista e in gara dal Giappone per tutta la prossima stagione. Dal 2023, quindi, la divisione motori del team austriaco si assumerà la responsabilità di tutta la produzione e la manutenzione motori di Red Bull e AlphaTauri. I tecnici della divisione corse di Honda diventeranno dipendenti RB. La collaborazione infine continuerà anche sui programmi per giovani piloti, il Red Bull Junior Team e l’Honda Formula Dream Project, per promuovere ulteriormente la crescita del motorsport in Giappone, con l’obiettivo finale di coinvolgere più piloti giapponesi (basti pensare a Yuki Tsunoda, che oggi corre proprio in F1 con l’AlphaTauri).

La storia della comunità Lgbt da insegnare a scuola? Occhio, scende in pista Hamilton

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.