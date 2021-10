Gigio Donnarumma e altri 4 italiani nei 30 per il Pallone d'oro: dopo i fischi, il colpo più clamoroso?

08 ottobre 2021 a

Torna il Pallone d'oro. E' stata diramata la lista dei 30 candidati di France Football, la rivista francese che dal 1956 assegna il premio più ambito a livello individuale per i calciatori. Tra i nomi confermato quello di Jorginho, campione d'Europa con l'Italia e con il Chelsea. Con lui altri quattro azzurri: Donnarumma, Barella, Bonucci e Chiellini. Immancabili Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe e Neymar. Ci sono anche Kevin De Bruyne, Mohamed Salah, N'golo Kante e Robert Levandowski.

A distanza di due anni dall'ultima assegnazione torna il premio individuale più ambito dai calciatori. Nel 2020 il riconoscimento non era stato assegnato a causa della pandemia di Covid-19 che aveva stravolto il calendario e i format della competizione. Tocca a Lionel Messi difendere il titolo, conquistato per la sesta volta in carriera nel 2019. Ed è proprio l'argentino del Paris Saint Germain, che quest'anno ha vinto la Copa America con la Seleccion, uno dei due grandi favoriti di questa edizione. L'altro è Jorginho, forte del doppio titolo di campione d'Europa conquistato prima con il Chelsea e poi con l'Italia a Euro 2020.

Nella classifica all time dei plurivincitori del Pallone d'Oro, svetta (manco a dirlo) Messi con 6 successi, seguito da Cristiano Ronaldo a quota 5. Platini, Crujiif e Van Basten hanno trionfato 3 volte ciascuno. La proclamazione del vincitore dell'edizione 2021 avverrà il prossimo 29 novembre a Parigi.

Nelle ultime due edizioni, 2018 e 2019, in nella lista finale non compariva nessun italiano. Gli ultimi erano stati Buffon e lo Bonucci nel 2017. Insieme agli eroi di Wembley altri due top player della Serie A, ovvero il rossonero Simon Kjaer (protagonista del gesto eroico in occasione del debutto all'Europeo della Danimarca contro la Finlandia, quando Christian Eriksen subì un malore improvviso durante la partita) e il nerazzurro Lautaro Martinez.

