Federica Pellegrini risponde a Massimilano Rosolino: "Io sul piedistallo? A qualcuno rode il cu**"

L'intervista rilasciata da Massimiliano Rosolino al Corriere della Sera non sarebbe andata giù a Federica Pellegrini. Lo sportivo, infatti, ha parlato anche di lei e non lo ha fatto nel migliore dei modi. Alla domanda su una presunta love story con la Pellegrini, Rosolino prima ha negato e poi si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni velenose contro la collega: "Sul piano sportivo, nei due anni a Verona ho visto nascere la Creatura, la Divina appunto. A 16 anni era già 'principessa', nonostante non avesse vinto ancora nulla".

Gli attriti tra i due sarebbero molto forti. E questa situazione lo dimostra. Le considerazioni di Rosolino non lasciano spazio a nessun dubbio: "Fede o la ami o la odi. Io preferisco valutarla solo dal punto di vista tecnico, ma è sempre stata collocata su un piedistallo. Ci sta sopra ancora adesso, diciamo la verità. Arrivi a un punto della carriera nel quale sei inattaccabile. Lei lo è a prescindere: rappresenta lo sport nazionale al femminile e la longevità agonistica". La stoccata non è stata affatto accettata e digerita dalla Pellegrini, che ha risposto con delle stories su Instagram.

"Da quanto leggo sui giornali a qualcuno rode il cu** - ha detto la Divina, con un piccolo sorriso in volto -. Se vogliamo fare i paladini della giustizia almeno diciamo le cose esatte". Un invito a raccontare di più insomma. Qualcosa che evidentemente non è ancora di dominio pubblico. Ma anche lei poi ha deciso di non andare avanti ed è rimasta sul vago.

