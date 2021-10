Silvio Berlusconi, un guaio chiamato Monza: niente Serie A? Disastro per Fininvest: le cifre del buco in bilancio

12 ottobre 2021 a

Il Monza manda in rosso i conti di Fininvest. La squadra di calcio, comprata dalla famiglia Berlusconi, ha richiesto una iniezione di capitali per 29 milioni: e tra l'altro senza riuscire a raggiungere il traguardo sportivo della promozione in serie A e le riserve sono destinate a ridursi nel 2021. Berlusconi infatti ha salutato il 2020 con una perdita civilistica di 27 milioni e un indebitamento finanziario netto in crescita a 216 milioni dai 24,2 milioni del 2019. Come rivela il bilancio di Fininvest spa all'interno della quale la sola esposizione verso le banche è cresciuta da 310 a 600 milioni, hanno pesato sia "gli interventi sul capitale a favore della controllata Ac Monza", sia "la distribuzione di dividendi agli azionisti".

"L'assemblea dei soci del 28 giugno, presieduta da Marina Berlusconi, ha deciso di coprire la perdita del 2020 con gli utili degli anni scorsi portati a nuovo. Una riserva destinata a ridursi nel 2021 anche per lo stacco della maxi-cedola da 100 milioni a favore della famiglia del leader di Forza Italia annunciato a giugno, che segue i 184 milioni di dividendi dell'anno prima", fa sapere la Stampa.

Del resto, nel 2021 Fininvest spa stima di rivedere l'utile proprio grazie al ritorno alla cedola di Mediolanum, all'uscita da Mediobanca e al dividendo straordinario deciso da Mediaset nell'ambito della pace siglata con Vivendi.

