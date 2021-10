Massimiliano Allegri "sparito nel nulla": Signorini, una inquietante bomba durante la pausa per le Nazionali

Francesco Fredella 13 ottobre 2021 a

a

a

Cosa succede tra Ambra e Max Allegri? Qualcuno parla di tradimento. E la faccenda si complica. Secondo il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ci sarebbe stato l'addio. In modo burrascoso. “Anzi sono stati tuoni e fulmini”, si legge sul settimanale Chi. Ambra è stata sorpresa in lacrime di recente e tutto fa pensare all'addio con l'allenatore della Juventus.

"Alla Juventus è crisi vera". Tardelli, la badilata su Andrea Agnelli: perché per Allegri sarà durissima

Secondo Chi le cose tra Allegri e Ambri sono andate male poco prima del Lockdown e poi non è cambiato nulla. Inoltre, Signorini dice che la Angiolini aveva “provato a salvare” il legame, “mettendo davanti a tutto e a tutti il suo cuore, per amore di Max”. Non è servito a nulla. Storia finita.

"Voi non siete un ca***": Lapo Elkann, la "finezza" contro il Torino dopo la vittoria della Juve

Allegri era pronto a traslocare a Torino lasciando la casa milanese, che aveva condiviso con Ambra. “Secondo le nostre fonti – si legge su Chi Magazine -, la Angiolini ha scoperto un tradimento da parte di Max”. Ma, sempre secondo il settimanale di Signorini, l'addio non sarebbe stato improvviso: Ambra ha provato, con calma ed astuzia, a ragionare arrivando poi alla decisione dell'addio. Sofferto. Sempre Chi Magazine racconta dell’assenza di Ambra al matrimonio di Valentina, la figlia di Max (che si è sposata di recente). Un momento molto difficile per Ambra che si è fatta confortare, secondo Chi, dal suo ex Francesco Renga. "Una spalla che sembra le sia stato vicino offrendole il suo appoggio”, dice una fonte ben informata. Tra Ambra e Renga, si sa, c'è un rapporto di profonda stima. La storia con Allegri sembra essere arrivata ai titoli di coda. Zero supplementari.

Massimiliano Allegri, la sua Juve inizia a fare paura. Ma dove sono i centravanti? Lo scenario

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.