Milan, una catastrofe? "Diaz indisposto", il rischio di un'altra pesantissima assenza

Il Milan tornerà in campo sabato sera contro il Verona con l’obiettivo di mettere in cascina altri tre punti, tornare in cima alla classifica provvisoriamente e mettere così un minimo di pressione al Napoli, che è ancora a punteggio pieno. I rossoneri devono però fare i conti con diverse assenze importanti, a partire da quella di Hernandez che è risultato positivo al Covid mentre era con la Nazionale francese (e nonostante fosse vaccinato).

Un colpo di sfortuna, che però Stefano Pioli non vuole trasformare in un alibi. Anche se la notizia dell’ultim’ora è che potrebbe mancare anche Diaz, attualmente in dubbio per una indisposizione. A sinistra è ballottaggio tra Calabria e Ballo Tourè, mentre a destra giocherà Kalulu: Ibrahimovic forse andrà in panchina invece. “Sicuramente sta meglio - ha dichiarato Pioli in merito allo svedese - a inizio settimana ha iniziato a lavorare in modo individuale. Da ieri è tornato a lavorare in gruppo. Decideremo se convocarlo o meno, ma la sua condizione è in crescita”.

L’assenza di Hernandez e l’infortunio di Maignan come sono stati presi dal gruppo? “Non ci sentiamo sfortunati - ha assicurato Pioli - la sfortuna esiste per le persone che si sentono sfortunate. Non è così per noi, il nostro gruppo vuole superare tutte le difficoltà e sfruttarle per dimostrare il nostro valore”.

