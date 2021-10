Le Iene, Valentino Rossi e la bordata contro Marquez: "Ha corso per farmi perdere. Da quel giorno..."

27 ottobre 2021 a

Due eventi hanno segnato in negativo l'inimitabile carriera di Valentino Rossi nel Motomondiale: la morte dell'amico Simoncelli, nel 2015, e il dramma (questa volta per fortuna solo sportivo) del Mondiale perso nel 2016 in circostanze decisamente turbolente. Intervistato dalle Iene il 42enne campione di Tavullia ormai prossimo al ritiro (e dopo la festa agrodolce di Misano, domenica scorsa) lancia i suoi possibili eredi ("Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, mio fratello (Luca Marini, ndr.), Enea Bastianini, ci sono quattro piloti italiani l’anno prossimo al MotoGP che possono essere forti. Sarà un po' diverso ma sarà bello uguale!") e riflette sui suoi storici rivali.

Si parte con Max Biaggi: "Quando correvamo insieme i nostri rapporti non erano meravigliosi, adesso quando ci vediamo ci salutiamo, abbiamo condiviso una cosa insieme ed è stato bello". Con Marc Marquez invece è andata peggio: "Nel 2015, ci sono dei ricordi molti brutti perché c’è stata una grande lotta tra me e Lorenzo e abbiamo avuto dei problemi con Marquez che mi ha fatto perdere. Non si era mai visto che un campione corra per far perdere un altro e non per vincere lui. mi dispiace non aver vinto 10 mondiali perché a Valencia ho sbagliato e sono caduto ma questo ha fatto più male. È un grande rammarico perché non me l’aspettavo e da lì non è stato più lo stesso".

