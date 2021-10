Barcellona, Kun Aguero ricoverato per problemi cardiaci: si accascia in campo contro l'Alaves

31 ottobre 2021 a

Terrore e ansia in casa Barcellona per Sergio "Kun" Aguero. L'attaccante è infatti stato vittima di un malore nel corso della partita contro l'Alaves: verso la fine del primo tempo, l'argentino è crollato a terra, portandosi una mano al petto e l'altra alla gola, manifestando problemi respiratori e chiamando l'attenzione dell'arbitro.

Dopo i soccorsi, è uscito sui suoi piedi dal campo (al suo posto è subentrato Coutinho) per poi dirigersi in ospedale per dei controlli cardiaci d'emergenza. I media spagnoli parlano di una tachicardia. Insomma, un problema cardiaco per il Kun, altra pessima notizia per il Barcellona, alle prese con una stagione fino a qui disastrosa in termini di risultati.

Successivamente, l'account ufficiale del club ha twittato: "Aguero ha riportato un fastidio al torace ed è stato trasportato in ospedale per controlli cardiaci". Servi, allenatore dei blaugrana, al termine della partita finita 1-1 ha spiegato: "Sergio mi ha detto che era un po' stordito, ho scoperto che l'hanno portato in ospedale per vedere cos'ha veramente. Al momento non so altro", ha concluso.

