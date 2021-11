Lewis Hamilton, mondiale addio? "Verso la penalità", dalla Red Bull una bomba sul campione

Lorenzo Pastuglia 04 novembre 2021 a

“Credo che Hamilton dovrà scontare ancora una penalità”. Lo ha detto il consigliere della Red Bull, Helmut Marko, all’emittente tv tedesca n-tv, parlando così di nuovo della lotta tra Max Verstappen e Lewis Hamilton: “Non so ancora se di cinque o dieci posizioni — dice il 78enne, ex pilota della Brm in F1 negli Anni 70 — ma di sicuro sarà un elemento che giocherà a nostro favore. Dobbiamo vincere le prossime due gare per aumentare la fiducia in noi stessi e il nervosismo in casa Mercedes”. Le piste di Città del Messico e Interlagos, infatti, potrebbero giocare a favore del team di Milton Keynes, ma occhio alla Mercedes, che con una buona impostazione aerodinamica potrebbe seriamente impensierire la scuderia austriaca.

Mercedes, il conto da pagare per i motori a fine stagione - A Città del Messico, infatti, l’area rarefatta dovuta all’altitudine (superiore ai 2.285 metri) è il pericolo numero uno per i freni, creando più di una difficoltà anche nella gestione della temperatura delle gomme Pirelli. Intanto, lo scenario a cinque GP dalla fine del Mondiale si è ribaltato rispetto all’anno scorso, dato che l’affidabilità del motore Honda per la RB è cresciuta di molto e ora compete alla pari con il propulsore della Mercedes, seppur quello di Brixworth sia più prestazionale. Se intanto Verstappen ha introdotto una quarta Power Unit nel GP di Sochi rispetto alle tre previste dal regolamento tecnico, la Mercedes ne ha avuta sempre una in più, ma il team di Brackley non ha potuto essere conservativo a livello di mappature e i motori termici stanno presentando il conto in questo finale di stagione.

