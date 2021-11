Nicolò Barella rinnova con l'Inter: "Uomo simbolo e capitan futuro", ora tocca a un altro pilastro

05 novembre 2021 a

Nicolò Barella ha firmato il rinnovo di contratto con l’Inter. L’ufficialità è stata data dal club nerazzurro, che ha blindato il suo gioiellino fino al 2026. E spera di fare lo stesso presto anche con Brozovic, assolutamente imprescindibile nel centrocampo di Antonio Conte prima e di Simone Inzaghi adesso: ovviamente il croato è cercato da molti top club, tra cui pare anche il Psg, ma l’Inter farà di tutto per rinnovarlo.

Molto ovviamente dipenderà dalla volontà del giocatore, che però a Milano ha trovato la sua dimensione ideale: dovrà valutare se gli converrà o meno lasciare una squadra in cui è un pilastro indiscutibile. Tra l’altro Brozovic ha un’ottima intesa dentro e fuori dal campo proprio con Barella. Quest’ultimo a due giorni dal derby col Milan ha dato una grande iniezione di fiducia all’ambiente nerazzurro: sarà lui l’uomo simbolo del futuro, nonché il capitano quando Handanovic non vestirà più la fascia.

Adesso, quindi, Marotta e Ausilio sposteranno la loro attenzione su Brozovic, sapendo che oltre certe cifre non potranno andare e che la vera differenza la faranno le intenzioni del calciatore. Il quale dal canto suo non ha mai manifestato l’intenzione di andarsene, ma allo stesso tempo neanche la fretta di sedersi a un tavolo per trattare il rinnovo.

