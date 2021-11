Wanda Nara, "Chiav***e, tet***e e chi***pe, poveri figli". La più brutale delle accuse

07 novembre 2021 a

Una brutale accusa a Wanda Nara e Mauro Icardi, mentre la loro telenovela non sembra ancora terminata. Caterina Collovati, sempre molto puntuta moglie dell'ex stopper di Milan e Inter Fulvio Collovati, campione del mondo con l'Italia nel 1982, entra a gamba tesa sulla coppia argentina. La showgirl-procuratrice e il bomber del Psg, ex capitano dell'Inter, da settimane sono a centro di un tira-e-molla sentimentale estenuante, tra divorzio firmato, retromarcia, fughe da casa e nuove, improvvise riconciliazioni. Tutto, ovviamente, via social e soprattutto contornato, si fa per dire, da gossip a luci rosse.

E proprio di questo mix esplosivo parla la giornalista e conduttrice televisiva, con toni aspri e velenosi. "Lui, Mauro Icardi, si fa inviare video hard dalla presunta amante (la cantante argentina China Suarez, ndr). Lei, Wanda Nara, si denuda, così, per il gusto di farsi guardare. Povere creature, i di loro figli, ignari di tutto, eppure descritti tra una chiappa e una tetta come ragione di vita…". Nel suo post su Instagram, la Collovati condivide una foto di Wandain intimo, allo specchio, scattata pochi giorni fa e già nel pieno della bufera mediatica.

Poche ore fa, peraltro, Icardi ha pubblicato una foto insieme alla moglie, dichiarandole tutto il suo amore. I soliti beninformati assicurano che, almeno per una serata, la crisi coniugale sia nuovamente rientrata.

